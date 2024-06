Gotha - Knut Kreuch bleibt für weitere sechs Jahre Oberbürgermeister in Gotha. Der 57-jährige SPD-Kommunalpolitiker setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Robert Luhn (parteilos) durch.

Auf Kreuch entfielen 62,9 Prozent der Stimmen, auf den von der CDU unterstützten Luhn 37,1 Prozent. Damit geht Kreuch in seine vierte Amtszeit in der rund 46.000 Einwohner zählenden Residenzstadt.

Von Ende Oktober an soll dort das Festjahr „1250 Jahre Gotha“ gefeiert werden, mit dem an die Ersterwähnung der Stadt in einer Urkunde Karls des Großen erinnert werden soll.