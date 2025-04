Ein kleiner Junge läuft am Marktplatz auf die Straße. Ein Kleintransporter naht - und erfasst das Kind. Was bisher bekannt ist.

Nienburg/Saale - Ein vier Jahre alter Junge ist in Nienburg an der Saale (Salzlandkreis) von einem Kleintransporter erfasst und tödlich verletzt worden. Der 47 Jahre alte Transporter-Fahrer sei auf dem Marktplatz unterwegs gewesen, als das Kind plötzlich auf die Straße trat, teilte die Polizei mit. Der Vierjährige starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.