Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein vierjähriges Mädchen ist in Aue von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie lief am Freitagmorgen plötzlich zwischen zwei geparkten Pkws vom Gehweg auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen, das nicht rechtzeitig zum Stehen kommen konnte. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.