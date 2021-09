Vierjährige stirbt an Covid-19 - Mutter war Impfgegnerin

Ein vierjähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Texas ist in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das Kind wurde höchstwahrscheinlich durch ihre Mutter mit dem Coronavirus infiziert. Und diese soll eine Impfgegnerin sein.

Kali Cook aus Texas starb in Folge einer Coronainfektion. Sie wurde nur vier Jahre alt.

Bacliff/USA/DUR - Kali Cook wurde nur vier Jahre alt. Das junge und aufgeweckte Mädchen aus Bacliff im US-Bundesstaat Texas starb am 7. September an den Folgen einer Coronainfektion. Kali soll am frühen Morgen mit Grippesymptomen aufgewacht sein, berichtet die texanische Lokalzeitung Galveston County Daily. Nur fünf Stunden später starb sie im Schlaf.

Ihre Mutter Karra Harwood wurde wenige Tage zuvor postiv auf Corona getestet und verbrachte seitdem die Zeit in der häuslichen Quarantäne. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Vierjährige bei ihrer Mutter mit dem Virus ansteckte, war demnach sehr hoch. Wie Karra Harwood der Zeitung mitteilte, soll Kali zuvor keine gesundheitlichen Probleme gehabt haben. Das Fatale: Kalis Mutter war ungeimpft und dazu noch eine Impfgegnerin. "Ich war einer der Leute, die dagegen waren", so Harwood.

Beamte des örtlichen Gesundheitsamtes schlossen durch Kontaktnachverfolgung des Mädchens aus, dass es sich in der Schule bei anderen Kindern oder Erwachsenen angesteckt habe. Keiner dieser Personen aus dem Schulumfeld Kalis soll positiv auf Corona getestet worden sein, so ein Sprecher der Gesundheitsbehörde gegenüber dem Galveston County Daily.

Spendenaktion für die Beerdigungskosten

Um die Beerdigungskosten ihrer verstorbenen Tochter zahlen zu können, errichtete Karra Harwood eine Spendenaktion auf der Online-Plattform gofundme, bei der bislang über 21.000 US-Dollar eingingen. Auf Facebook sieht sie sich derweil wüsten Beleidigungen ausgesetzt, wobei die User auch auf ihre Einstellung als Impfgegnerin eingehen.

Kali ist das erste Kind, das während in der Pandemiezeit im Galveston County in Folge einer Coronainfektion gestorben ist. Nach Angaben der örtlichen Behörden soll es in dem texanischen Bezirk bislang rund 50.000 Corona-Fälle gegeben haben, wobei 470 Personen starben. Die Impfquote liege bei etwa 50 Prozent.