Vierlinge im Tierpark: Bei den Kurzkrallenottern gibt es Nachwuchs. Können Besucher sie noch in diesem Jahr sehen?

Die vier kleinen Otter bringen derzeit etwa 500 Gramm auf die Waage.

Berlin - Vier auf einen Streich: Bei den Kurzkrallenottern im Tierpark Berlin gibt es Nachwuchs. Die Vierlinge kamen am 13. Oktober zur Welt, wie der Tierpark mitteilte. „Die vier Jungtiere sind kerngesund und unglaublich munter“, sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. Für die Eltern Ottilie (4) und Otti (2) ist es der erste Nachwuchs. Laut Tierpark kümmern sich die Eltern liebevoll um ihre Nachkommen.

Für das Quartett stand nun der erste Gesundheitscheck an. Dabei wurde auch das Geschlecht der Jungtiere bestimmt - es handelt sich um drei Männchen und ein Weibchen. Zudem wurden sie gewogen und gründlich kontrolliert. Mit je rund 500 Gramm entspricht das Gewicht der vier kleinen Otter den Angaben nach der Norm.

Außerdem wurden die Tiere gegen Leptospirose geimpft. „Diese Impfung ist eine wichtige Vorsorge bei Hunden und ihren engen Verwandten, wozu auch unsere Kurzkrallenotter gehören“, erklärte Tierärztin Frauke Vißmann. „Leptospirose kann für Tiere tödlich verlaufen und ist zudem eine Zoonose, die auch auf den Menschen übertragbar ist.“ Die Impfung sei daher ein zentraler Schutz für Tier und Mensch.

Wann können Besucher die Vierlinge sehen?

Nach dem Öffnen der Augen stehen für die Vierlinge die nächsten Entwicklungsschritte an: die erste feste Nahrung, viel Spielen sowie Schwimmunterricht. Bis Besucher die Jungtiere dabei beobachten können, dauert es jedoch noch ein wenig. „Vorerst macht das Quartett seine ersten tapsigen Ausflüge in der Wurfhöhle, bevor die vier Jungtiere zu Beginn des neuen Jahres anfangen, auch ihre Außenanlage zu erkunden“, so der Tierpark.

Kurzkrallenotter sind den Angaben zufolge die kleinste aller Otterarten und leben in Familienverbänden, die aus einem Elternpaar und deren Nachwuchs bestehen. Ihr natürlicher Lebensraum liegt in Feuchtgebieten, Flussufern und Mangrovenwäldern in Süd- und Südostasien. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN gelten die Tiere als „gefährdet“.