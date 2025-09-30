Eine Frau liegt tödlich verletzt im Hausflur. Sie soll in ihrer Wohnung, in der sich auch ihre Kinder aufhielten, mit einem Messer attackiert worden sein. Ihr Ex-Partner kommt nun vor Gericht.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-jährigen Frau kommt ihr ehemaliger Partner am Dienstag (9.15 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der 44-Jährige soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in deren Wohnung im Stadtteil Britz mit einem Küchenmesser attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Totschlag zur Last.

Die vier Kinder der Familie hielten sich laut Ermittlungen zur Tatzeit am 17. April dieses Jahres in der Wohnung auf. Dem Angriff sei ein Streit zwischen dem Angeklagten und der Frau vorausgegangen. Ein Sohn habe noch eingegriffen. Dadurch sei der Mutter zunächst die Flucht gelungen. Im Treppenhaus sei sie schließlich zusammengebrochen und verblutet. Der 44-Jährige wurde vor Ort festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.