Ein Brand bricht in einer Küche aus. Vier Menschen werden ins Krankenhaus gebracht.

Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Görlitz

Görlitz - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Görlitz ist bisherigen Erkenntnissen nach eine Familie mit zwei kleinen Kindern verletzt worden. Das Feuer brach in der Küche aus, wie die Polizei mitteilte. Derzeit gehe man davon aus, dass es sich bei den Verletzten um eine vierköpfige Familie handele, die beiden Kinder seien sechs Jahre und drei Monate alt. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst unklar. Auch die Brandursache war noch nicht geklärt.