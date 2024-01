Berlin - Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der A114 im Ortsteil Buch in Berlin-Pankow verletzt worden. Davon erlitt eine Person schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Nach der Versorgung durch einen Notarzt brachten Rettungskräfte die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Angaben zum Alter und Geschlecht der Verletzten machte die Feuerwehr nicht. Weitere Informationen zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt.