Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter in Castrop-Rauxel gibt es eine Explosion. Vier Menschen werden verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Castrop-Rauxel - Bei Arbeiten an einem Flüssiggas-Transporter in einer Lkw-Werkstatt sind in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet vier Menschen durch eine Explosion verletzt worden. Zwei von ihnen hätten lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten, erklärte die Feuerwehr. Rettungshubschrauber flogen sie ins Krankenhaus. Wie genau es zu der Explosion kam, war zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr berichtete, die Explosion am Freitagmorgen habe einen Brand ausgelöst. Die Halle der Lkw-Werkstatt in der Nähe einer Tankstelle wurde zerstört. Mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände wurden beschädigt. Ein Tor der Halle flog durch die Druckwelle der Explosion etwa 15 Meter weit durch die Luft, wie ein Feuerwehrsprecher schilderte. Am Vormittag hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Nach ersten Angaben der Polizei hatten mehrere Personen am Morgen nach 8 Uhr Explosionsgeräusche gemeldet. Eine große Rauchwolke war zu sehen.

Der Rauch hat laut Feuerwehr auch den Verkehr auf der nahe gelegenen Autobahn 42 behindert. Autofahrer seien informiert worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Am Vormittag ließ die Rauchentwicklung deutlich nach.