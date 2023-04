Hennigsdorf - Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Hennigsdorf (Landkreis Overhavel) verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag an einer roten Ampel im Ortsteil Nieder Neuendorf zunächst auf das vor ihm haltende Auto auf. Daraufhin stieß das Auto des 58-Jährigen gegen ein weiteres Auto. Dabei erlitten sowohl der Unfallverursacher als auch die Insassen der zwei anderen Autos im Alter von 41, 48 und 55 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge soll der Unfallverursacher das Auto an der Ampel zu spät gesehen haben. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 48 000 Euro. Die Straße war nach dem Unfall für rund eine Stunde vollgesperrt.