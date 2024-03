Vier Unternehmen in Hannover mit Startup-Preis ausgezeichnet

Zwei Frauen arbeiten in einem Coworking-Space. In Hannover wurden jetzt vier Gründer mit dem Preis „Startup-Impuls“ ausgezeichnet.

Hannover - Die Sparkasse Hannover und die Initiative Hannoverimpuls haben vier junge Unternehmen aus der Region mit dem Gründerpreis „Startup-Impuls“ ausgezeichnet. Preisträger der jeweils mit 25.000 Euro dotierten Auszeichnung seien in diesem Jahr die Startups HeyParents und Inleap Photonics sowie die Gründer Tamara Sherif und Finn Borchers, wie die Veranstalter am Donnerstag nach der Preisverleihung in Hannover mitteilten.

Ausgezeichnet wurde HeyParents für einen digitalen Guide für Familienfreundlichkeit in Unternehmen, Finn Borchers für seinen virtuellen Psychotherapeuten namens Statsy und Inleap Photonics für eine neue Lasertechnologie für die Produktion von Hightech-Produkten. Tamara Sherif überzeugte mit ihrer Doggybell, die Hunden mit Leckerlis beim Türklingeln vom Bellen abhalten soll.

Der Preis wurde bereits zum 21. Mal verliehen. „Dieser Wettbewerb beweist, welche Kreativität und Energie in unserer regionalen Gründerszene steckt“, sagte Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover laut Mitteilung. „Die Vielzahl der wirklich hochkarätigen Hightech-Angebote für den Markt ist begeisternd“, fügte Doris Petersen, Geschäftsführerin der Hannoverimpuls GmbH, hinzu.