Aurich - Bei einem Unfall zweier Autos an einer Kreuzung in Aurich sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein sieben Monate altes Baby. Den ersten Erkenntnissen nach fuhr eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Freitagabend über eine rote Ampel, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Sie prallte in einen anderen Wagen. Die 30-Jährige wurde schwer verletzt. In dem anderen Auto saßen ein 31 Jahre alter Mann, eine 29 Jahre alte Frau und ihr 7 Monate altes Kind. Auch sie wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.