Hohenstein-Ernstthal - Bei einem Autounfall im Landkreis Zwickau sind vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Jugendliche. Ein 20-jähriger Fahrer hatte am Sonntagabend an einer Kreuzung in Hohenstein-Ernstthal das Auto eines 61-Jährigen übersehen und gerammt, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer sowie die 13 und 16 Jahre alten Mitfahrer des Unfallverursachers wurden schwer verletzt.