Am Freitag startet mit der 23. Staffel eine neue Handlung in der ARD-Serie „Rote Rosen“. Während vier Schauspieler Abschied nehmen, fängt für Lea Marlen Woitack ein neues Kapitel an.

Lüneburg - Vor dem Start der 23. Staffel der ARD-Serie „Rote Rosen“ am Freitag haben vier Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Abschied von der Telenovela bekanntgegeben. Jerry Kwarteng, Lara-Isabelle Rentinck, Hakim-Michael Meziani und Katja Frenzel verlassen den Drehort in Lüneburg, bestätigte Produzent Jan Diepers. Zuvor hatten Medien über den Ausstieg der zum Teil langjährigen „Rosen“-Darsteller berichtet.

„Die Figur Hendrik, die von Jerry Kwarteng gespielt wird, hatte in der Ausstrahlung einen Verkehrsunfall, an dessen Folgen die Figur in den nächsten Tagen versterben wird“, sagte Diepers. In der 23. Staffel würden die Figuren, die von Rentinck, Meziani und Frenzel gespielt werden, weitererzählt und langsam auslaufen.

In der neuen Reihe gibt Lea Marlen Woitack als Hauptdarstellerin ihre Premiere. Die gebürtige Hannoveranerin spielte bereits fünf Jahre in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. In 150 Folgen der neuen Staffel steht Woitack als Karrierefrau Svenja Jablonski im Mittelpunkt, die sich nach dem Tod einer Freundin mit zwei mutterlosen Patenkindern konfrontiert sieht. Während sie mit ihrer Rolle als Hotelchefin und Ersatzmutter hadert, kämpft der leibliche Vater Vivian Frey um die Zwei und kommt der Hauptdarstellerin näher.

Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.