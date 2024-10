Attraktivere Bahnhöfe Vier Potsdamer Bahnhöfe sollen grundlegend verändert werden

Die Bahn will in Potsdam die am stärksten frequentierten Bahnhöfe ausbauen und kundenfreundlicher machen. Neben einem netten Erscheinungsbild geht es dabei auch um bessere Anschlüsse im Stadtbereich.