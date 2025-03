Ein schwerer Unfall mit vier Lkw und zwei Pkw führte am Montagabend auf der A7 bei Göttingen zu einer stundenlangen Vollsperrung.

Göttingen - Nach zwei Unfällen mit mehreren beteiligten Lastwagen und Autos ist die A7 bei Göttingen stundenlang gesperrt worden. Bei den Kollisionen mit zwei Pkw und insgesamt vier Lkw am Montagabend wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Die Fahrspur in Richtung Kassel war bis in die frühen Morgenstunden nicht befahrbar.

Kurz nach der Anschlussstelle Göttingen Nord stießen aus noch ungeklärter Ursache zwei Pkw zusammen. Die 28- und 21-jährigen Fahrer sowie eine 28-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Am Stauende kam es dann zu einem weitaus schwereren Unfall. Nach Angaben der Polizei kam es durch Unachtsamkeiten eines 60-jährigen Lkw-Fahrers zu einem Auffahrunfall mit den insgesamt vier Lastwagen. Der 60-Jährige und ein 40-jähriger Lkw-Fahrer wurden dabei leicht verletzt, konnten aber ihre Fahrerkabinen selbstständig verlassen. Die beiden verletzten Lkw-Fahrer wurden mit Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser gebracht.

A7 bis in die Morgenstunden gesperrt

Die Autobahnpolizei teilte mit, dass seit 8 Uhr ein Fahrstreifen der A7 in Richtung Kassel wieder freigegeben sei. Rund um den Bereich Göttingen ist allerdings weiterhin mit Staus und einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Es wird empfohlen, die A7 in Fahrtrichtung Süden frühzeitig zu verlassen.