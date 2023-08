Berlin - Vier junge Männer sollen in Berlin-Heiligensee eine Tankstelle überfallen haben. Drei der vier maskierten Männer zielten am Dienstag mit einer Schreckschusspistole auf die 47 Jahre alte Angestellte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als demnach ein 60 Jahre alter Mann in die Tankstelle kam, flohen alle vier. Die Frau wurde laut Polizei mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte fanden den 15- und 24-Jährigen sowie die beiden 21 Jahre alten Männer und nahmen sie den Angaben zufolge fest. Darüber hinaus stellten die Beamten die Waffe, ein Schusswaffenmagazin und ein paar Handschuhe sicher.