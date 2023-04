Vier deutsche Turniersieger bei Golf-Turnier am Start

Winsen - Die vier deutschen Golfprofis, die in den vergangenen acht Monate Turniere auf der DP World Tour gewonnen haben, werden vom 1. bis 4. Juni bei den European Open vor den Toren Hamburgs abschlagen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, sind Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid), Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Yannik Paul (Mannheim) und Marcel Siem (Ratingen) bei der mit zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung im niedersächsischen Winsen/Luhe am Start.

„Golf ist eine Einzelsportart, aber es ist ein schlafender Bär geweckt worden“, sagte Kieffer bei einer Pressekonferenz zu den jüngsten deutschen Golf-Erfolgen. Zu den Siegern kämen „fünf, sechs andere Spieler“, die das Zeug hätten, ein Turnier zu gewinnen.

Bei der 40. Auflage des Turniers, das seit 2017 auf der Green-Eagle-Anlage ausgetragen wird, gehen zudem die Dänen Thorbjörn Olesen und Rasmus Höjgaard sowie der Franzose Victor Perez und Titelverteidiger Kalle Samooja aus Finnland an den Start. „Es werden noch ein, zwei Top-Jungs dazukommen“, sagte Turnierdirektor Dirk Glittenberg. Auch mit dem auf der konkurrierenden LIV-Tour spielenden Martin Kaymer sei man im Gespräch.

Der Kurs im Norden Niedersachsens gilt als äußerst schwierig. Für das Turnier werden einige Abschläge weiter nach vorne verlegt. „Wir haben das Biest ein wenig gezähmt“, sagte Platzdesigner Michael Blesch, der als Vision die Austragung des Ryder Cups 2035 auf der Green-Eagle-Anlage verfolgt.