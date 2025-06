Der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg, Arne Raue, ist in den Bundestag gewechselt. Der Posten des Stadtoberhaupts wird neu besetzt. Welche Bewerberinnen und Bewerber treten an?

Jüterbog - Die Stadt Jüterbog braucht nach dem Wechsel ihres AfD-Bürgermeisters Arne Raue in den Bundestag ein neues Stadtoberhaupt. Zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten treten zur Wahl am Sonntag (29. Juni) in der 13.000-Einwohner-Stadt an, alle sind parteilos.

Die vier Kandidatinnen und Kandidaten

Sabrina Dimde kandidiert für das Bürgerbündnis Jüterbog (BBJ) und die SPD als Listenvereinigung. Die 38-jährige Verwaltungsbeamtin aus Jüterbog wirbt mit dem Slogan „Bürgermeisterin von hier, für hier und für alle“. Sie bringt nach eigenen Angaben 16 Jahre Verwaltungserfahrung mit und arbeitet derzeit im Bundesbauministerium.

Sebastian Geess geht als Einzelbewerber ins Rennen. Der 42-jährige Offizier arbeitet als Referent für logistische Führung im Operativen Führungskommando der Bundeswehr. Der gebürtige Stralsunder nennt als Ziele im Internet, dass „unsere Kinder in einer Stadt aufwachsen, in der sie sich geborgen fühlen, dass unsere Senioren in Würde ihren Lebensabend verbringen“.

Die kommissarische Bürgermeisterin Christiane Lindner-Klopsch tritt ebenfalls als Einzelbewerberin an. Die 53-jährige Juristin leitet das Rechts- und Ordnungsamt und ist erste stellvertretende Bürgermeisterin. Sie wirbt als „Die Richtige für Jüterbog“. „Ich will mitgestalten, Ideen aufnehmen, Kräfte, bündeln, Mut machen und gemeinsam Lösungen finden“, schreibt sie.

Projektmanager Tilman Weber, Jahrgang 1982, kandidiert als Einzelbewerber mit dem Motto „Bock auf Jüterbog“. Weber, der im Bundesfinanzministerium arbeitet, nennt als Ziele eine Verwaltung, die für die Menschen da sein soll, saubere Plätze, sichere Wege und gute Betreuung für die Kleinsten. Weber ist seit seiner Geburt körperlich eingeschränkt. „Darum bin ich es gewohnt, immer neue Wege und Lösungen zu finden“, schreibt er im Netz.

AfD-Bürgermeister ging in den Bundestag

Raue, der erster hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg war, hatte bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Potsdam-Mittelmark die meisten Erststimmen geholt. Mit 33,6 Prozent der Stimmen zog er als direkt gewählter Abgeordneter ins Parlament ein.

Die mittelalterlich geprägte Stadt steht vor einigen Herausforderungen. So ist zum Beispiel das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Jüterbog laut SPD auf der Kippe, weil es an Kinderärzten fehlt.