Bei einem Arbeitsunfall in einem Tanklager in Freiberg sind vier Menschen verletzt worden. (Archivbild)

Freiberg - In einem Tanklager in Freiberg sind vier Menschen durch heiße Natronlauge verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Arbeiter habe „unsachgemäß“ an einem Leitungsventil hantiert, wodurch die heiße Lauge ausgetreten sei, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Drei weitere Beschäftigte - eine 34-jährige Frau sowie zwei 26 und 27 Jahre alte Männer - wurden ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Frau konnte die Klinik laut Polizei später wieder verlassen. Fachleute für Arbeitsschutz untersuchen den Vorfall.