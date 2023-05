Gotha - Das hinter einem vermeintlich reinen Modeaccessoire mehr stecken kann, zeigt von Sonntag an eine Ausstellung in Gotha. Besucherinnen und Besucher erfahren dabei mehr über den Fächer als Kommunikationsmittel des 18. Jahrhunderts. „In höfischen wie bürgerlichen Kreisen bediente man sich der so genannten Fächersprache, um in amourösen Dingen miteinander zu kommunizieren“, teilte die Stiftung mit.

Dabei sind teils sehr spezielle Fächermodelle im Herzoglichen Museum zu sehen: etwa zwei Fächer, deren Elfenbeingestelle mit eingravierten französischsprachigen Liebesmottos und Symbolen verziert sind. Nachdem 1793 in Frankreich die optischen Telegrafen eingeführt worden waren, versteckte demnach ein Fächermacher in den Deckstäben seiner Fächer je einen kleinen, herausziehbaren Flügeltelegrafen. Mit diesem konnten geheime Nachrichten übermittelt werden. „Der Code zur Entschlüsselung der Signale des Miniaturtelegrafen wurde praktischerweise auf den Fächerblättern abgebildet“, so die Stiftung.

Die Schau „"Quand ce coq chantera mon amour finira" - Konversationsfächer und geheime Botschaften auf Fächerbildern des 18. Jahrhunderts“ ist bis zum 15. Oktober zu sehen.