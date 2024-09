Erfurt - In weiten Teilen Thüringens besteht eine hohe Waldbrandgefahr. In drei Regionen wurde die höchste Warnstufe ausgerufen, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht. In vielen weiteren Gegenden vor allem in Nord- und Ostthüringen gilt die zweithöchste Warnstufe.

In Thüringen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Stufe eins steht für eine sehr geringe Gefahr, Stufe fünf für eine sehr hohe Gefahr. Damit sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden. Gilt die zweithöchste Stufe, können Forstämter etwa öffentlich zugängliche Grillplätze sperren. Bei der höchsten Gefahrenstufe können unter anderem extrem gefährdete Wälder gesperrt werden.

Die meisten Waldbrände in Deutschland gelten der Landesforstanstalt zufolge als vom Menschen verursacht. In der Vergangenheit hätten etwa weggeworfene Zigaretten oder Grillen in oder nahe von Wäldern zu solchen Feuern geführt.