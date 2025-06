Über das Wochenende ist die Waldbrandgefahr in vielen Regionen in Sachsen-Anhalt angestiegen. Die kommenden Tage könnten die Situation noch verschärfen.

Magdeburg - In vielen Regionen in Sachsen-Anhalt hat sich die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. So gilt nach Angaben des Landeszentrums Wald inzwischen in der Hälfte der beobachteten Regionen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Im Osten des Landes, im Landkreis Wittenberg, gilt bereits seit mehreren Tagen die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf. Der Burgenlandkreis wies darauf hin, dass auch illegale Müllablagerungen die Waldbrandgefahr erhöhen könnten. Auch einfach abgeladener Grün- oder Astschnitt trage zu einer erhöhten Waldbrandgefahr bei.