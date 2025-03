Viele Wolken und Regen in Sachsen

Regen und viele Wolken erwarten die Menschen in Sachsen.

Dresden - Ein verhangener Himmel, Regen und kühles Wetter erwartet die Menschen in Sachsen. Besonders in der Oberlausitz kann es nass werden. In höheren Lagen und besonders im Zittauer Gebirge rechnet der Deutsche Wetterdienst auch mit Schneefall. Im Laufe des Tages nehmen Regen oder Schnee ab. Die Temperaturen liegen bei maximal 4 bis 7 Grad, im Bergland etwas niedriger zwischen -1 und 3 Grad.

Nachts kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 2 bis -3 Grad. Mancherorts bildet sich teils dichter Nebel. Meist bleibt es trocken, bis zum Morgen zieht jedoch Regen und Schneeregen auf. Im Vogtland und Erzgebirge sind oberhalb von 600 Metern ein paar Zentimeter Neuschnee zu erwarten.

Am Freitag ist es weiterhin bewölkt bis bedeckt. Zeitweise regnet es. Im Bergland fallen weiterhin ein paar Flocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, in höheren Lagen bei 1 bis 5 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es zunehmend trockener. Die Temperaturen sinken auf 2 bis -3 Grad.

Das Wochenende bleibt kühl, wird aber tagsüber teils heiter. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad. Zum Sonntag soll sogar die Sonne durchschauen.