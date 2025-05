Wandern und Pilgern hat Tradition und Konjunktur in Sachsen. Für die nötige Infrastruktur gibt es auch finanzielle Hilfe vom Staat - der Bedarf ist groß.

Viele Wander- und Pilgerprojekte in Sachsen

Es gibt ein großes Interesse an der Förderung von Wander- und Pilgerprojekten in Sachsen. (Symbolbild)

Dresden - Das Interesse an der staatlichen Förderung von Wander- und Pilgerprojekten in Sachsen ist groß. Für dieses Jahr wurden 149 Anträge eingereicht mit einem Gesamtvolumen von mehr als 253.000 Euro. Die Beteiligung aus allen Regionen und die Vielfalt der Projektträger belegen nach einer Mitteilung des Kultur- und Tourismusministeriums und der evangelischen Landeskirche die hohe Bedeutung dieser Förderung für die Wander- und Pilgerwege in Sachsen.

Mit einem Budget von 80.000 Euro werden 46 Vorhaben unterstützt - etwa Rastplätze an Wegen und Aussichtspunkten, Anschaffungen für Pilgerunterkünfte oder Beschilderungen und Infotafeln. „Wandern in der Natur und Pilgern zu Orten kirchlichen Lebens erweisen sich zunehmend mehr als tragfähige Formen geistlicher Erfahrung“, freute sich Landesbischof Tobias Bilz über die Resonanz. Gerade in einer relativ säkularen Gesellschaft schaffe das Auf-dem-Weg-Sein einen „Zugang zu eigener Spiritualität“.

Ministerin Barbara Klepsch (CDU) beeindruckt, wie vielfältig und kreativ sich Menschen für ihre Wander- und Pilgerwege einsetzen. Mit jeder geförderten Initiative werde auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Regionen gestärkt, sagte sie.

Für den Präsidenten des Landestourismusverbandes, Stephan Meyer, zeigt die Vielzahl der Anträge, „wie hoch der Bedarf und das Engagement in allen Teilen Sachsens sind“. Über die Förderung hinaus werden auch 2025 Ausbildungen für Wanderführer, Wegewarte und Pilgerbegleiter sowie regionale Netzwerkveranstaltungen angeboten.