  3. Sturmtief „Elli“: Viele Parks und Friedhöfe in Hannover geschlossen

Zu viel Schnee legt den Betrieb in den Herrenhäuser Gärten und anderen Parks in Hannover lahm. Zu groß ist die Gefahr für die Besucher.

Von dpa Aktualisiert: 09.01.2026, 12:03
Aufgrund der Schneemengen ist es für die Besucher im Großen Garten und im Berggarten zu gefährlich. (Archivbild)
Aufgrund der Schneemengen ist es für die Besucher im Großen Garten und im Berggarten zu gefährlich. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover - Der Große Garten und der Berggarten in Hannover sind wegen des starken Schneefalls bis einschließlich Sonntag für Besucher und Besucherinnen geschlossen. Auch die Schauhäuser dürfen nicht betreten werden, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt mit. Demnach ist die Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume zu groß. Der Georgengarten sowie alle anderen zu den Herrenhäuser Gärten gehörenden Flächen dürfen auf eigene Gefahr betreten werden.

Außerdem hat die Stadt das Museum im Schloss Herrenhausen, den Stadtpark und den Tiergarten gesperrt. Auch die städtischen Friedhöfe sind bis zum Ende der Woche geschlossen. Die für Freitag geplanten Bestattungen finden jedoch statt.