Auf den spiegelglatten Straßen und Fußwegen stürzten in Berlin zahlreiche Menschen gestürzt und haben sich etwas gebrochen. Die Folge: Überfüllte Notaufnahmen.

Berlin - Stürze auf glatten Fußwegen und Straßen haben seit der Nacht in mehreren Berliner Krankenhäusern zu einer Überlastung der Notaufnahmen geführt. Im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau, im Evangelischen Krankenhaus Hubertus, in der Evangelischen Elisabeth Klinik und im Martin Luther Krankenhaus sei die Notaufnahme überfüllt, teilte die Johannesstift Diakonie mit.

Häufigste Diagnosen waren den Angaben zufolge Knochenbrüche, die durch Stürze auf glatter Straße und Bürgersteigen verursacht worden seien. Und nicht nur die Notaufnahmen seien überlastet - auch die OP-Säle und Intensivstationen liefen voll. Die vier Kliniken befänden sich kurz vor einer kritischen Auslastungssituation, hieß es weiter.

Wegen der vielen Patienten und der begrenzten Kapazitäten komme es zu deutlich längeren Wartezeiten. Patienten mit Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich sind, werden gebeten, zum Hausarzt zu gehen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Anspruch zu nehmen. Akute Notfälle würden selbstverständlich jederzeit und unverzüglich behandelt.