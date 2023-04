Freiberg/Dresden - Wegen gestiegener Strompreise und dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt liebäugeln einer Umfrage zufolge viele Hausbesitzer mit einer Solaranlage auf dem eigenen Dach. 18,2 Prozent der befragten Hauseigentümer gaben an, schon eine Photovoltaikanlage zu besitzen. 65,7 Prozent wollen sich in absehbarer Zukunft eine solche installieren lassen. Das ist Ergebnis einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Dresdner Unternehmens Solarwatt.

„Die Nachfrage nach Photovoltaik von Privatpersonen und Gewerbetreibenden ist ungebrochen“, konstatierte Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. Sein Unternehmen konnte im vergangenen Jahr den Umsatz auf 330 Millionen Euro mehr als verdoppeln. In diesem Jahr wird mit Erlösen von mehr als einer halben Milliarde Euro gerechnet. Zugleich soll die Mitarbeiterzahl von gut 800 auf mehr als 900 wachsen.

Der Anteil der Hausbesitzer, die noch keine Solaranlage besitzen, sich aber innerhalb eines Jahres eine solche anschaffen wollen, hat der Umfrage zufolge zugenommen. Lag er in der Umfrage im vergangenen Jahr bei 24,6 Prozent, waren es nun 31,8 Prozent.

Nach einst schweren Turbulenzen sehen sich die Solarhersteller in Sachsen seit einiger Zeit im Aufwind. Am Montag wollte Umweltminister Wolfram Günther die Fertigung der Unternehmen Solarwatt und Meyer Burger in Freiberg und Dresden besichtigen. Dabei sollte auch mit Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann der Beitritt seines Bundeslandes zum Netzwerk europäischer Solarindustrieregionen besiegelt werden.