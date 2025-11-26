Dresden/Bautzen - Aufgrund von Straßenglätte ist es vor allem in der Oberlausitz und im Osterzgebirge am Morgen zu mehreren Unfällen gekommen. Die Polizei warnte vor Schneeregen, überfrierender Nässe und Straßenglätte. Demnach waren unter anderem im Erzgebirgskreis und in der Nähe von Görlitz und Bautzen mehrere Kreis- und Bundesstraßen wegen Unfällen gesperrt. Auch die Autobahn 17 bei Dresden war von der Glätte betroffen. Auf mehreren Strecken waren nach Polizeiangaben auch Lkw liegengeblieben oder hatten sich quer gestellt.