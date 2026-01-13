Tauwetter und Schneemassen sorgen in Braunschweig für zahlreiche Einsätze. Eine Straße in der Innenstadt muss sogar gesperrt werden.

Einsatzkräfte in Braunschweig hatten sich verstärkt und angesichts des winterlichen Wetters reichlich zu tun. (Symbolbild)

Braunschweig - Glatteis, Tauwetter und Dachlawinen haben die Einsatzkräfte in Braunschweig am Montag stark gefordert. Zwar habe es nur wenige Sturzunfälle gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Dennoch seien die Einsatzkräfte wegen eines insgesamt erhöhten Einsatzaufkommens sowie längerer Transport- und Einsatzzeiten stark ausgelastet gewesen.

Der Rettungsdienst sei vorsorglich deutlich verstärkt worden, hieß es. Allein in Braunschweig waren demnach acht zusätzliche Rettungs- und Krankenwagen im Einsatz. Trotz des angekündigten überfrierenden Regens gab es nach Angaben der Stadt jedoch nur wenige unwetterbedingte Verletzungen.

Straße in der Innenstadt wird wegen Schneemassen gesperrt

Ein Schwerpunkt lag laut Feuerwehr in der Gefahrenabwehr durch herabstürzende Dachlawinen und Eiszapfen. Durch einsetzendes Tauwetter hätten sich teils große Schneemassen und Eiszapfen an Gebäuden gebildet. In mehreren Fällen sei der öffentliche Straßenraum abgesperrt worden.

In der Nacht zum Dienstag musste zudem eine Straße in der Innenstadt gesperrt werden, weil dort Schneemassen von Dächern zu fallen drohten. Die Feuerwehr wies darauf hin, dass Grundstücks- und Gebäudeeigentümer für die Sicherung ihrer Gebäude verantwortlich sind.