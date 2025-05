Berlin und Potsdam - Auf viel Sonnenschein können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad bedecken lediglich einige Quellwolken den Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber sowie nachts bleibe es trocken. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Mittwoch auf 9 Grad im Norden Brandenburgs bis 0 Grad in der Niederlausitz, in Berlin auf um die 7 Grad.

Ähnlich verhält es sich am Mittwoch: Bei einem leichten Temperaturanstieg auf bis zu 23 Grad scheint die Sonne zwischen ein paar Wolken hervor. Mit Regen ist nicht zu rechnen. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 10 bis 6 Grad. Ein teils stark bewölkter Himmel sowie örtlich etwas Niederschlag werden erwartet.