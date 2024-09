Es wird kühler und herbstlicher in Sachsen. Die Sonne lässt sich blicken. Doch anfangs stürmt und schauert es noch.

Viel Sonne und Wind am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Teilweise stürmisch und sonnig startet das Wochenende in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, weht am Freitag bei 18 bis 21 Grad ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, im Bergland auch Sturmböen. Während des Tages zieht Bewölkung auf, und es können Schauer niedergehen.

Der Wind lässt während des Samstags nach. Der Himmel ist dann bei 14 bis 17 Grad zunächst stark bewölkt, Regen zieht ostwärts ab, und es wird der Vorhersage zufolge wechselhaft.

Der Sonntag zeigt sich bei bis zu 15 Grad meist sonnig und niederschlagsfrei. Es weht nur noch ein schwacher Wind.