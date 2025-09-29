Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf herbstliche Temperaturen und frostige Nächte einstellen. Am Montag soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst heiter bis wolkig werden. Die Höchstwerte werden demnach auf 15 bis 18 Grad geschätzt. In der Nacht zum Dienstag sollen diese dann auf zwei bis sechs Grad sinken, wobei es lokal zu Bodenfrost kommen könne.

Am Dienstag rechnet der DWD nach einem sonnigen Start mit mehr Wolken. Die Temperaturen sinken leicht auf 14 bis 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kann es den Angaben zufolge örtlich zu Nebel kommen. Die Tiefstwerte betragen vier bis ein Grad, Bodenfrost ist stellenweise bei bis zu minus zwei Grad möglich. Auch am Mittwoch ist kein Regen in Sicht. Der DWD erwartet viel Sonnenschein bei 13 bis 16 Grad.