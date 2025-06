Es geht etwa um zu enge oder schlicht nicht vorhandene Radwege, oder um fehlende Leihräder: Der ADFC hat wieder Radler in Städten nach ihren Erfahrungen gefragt - in Thüringen scheinen die eher mau.

Berlin/Erfurt - Höchstens hinteres Mittelfeld: Beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) schneiden Thüringer Städte im deutschlandweiten Vergleich nur mäßig ab. Unbefriedigend und ernüchternd fielen die hiesigen Ergebnisse aus, so der ADFC-Landesverband Thüringen.

„Es ist frustrierend, wie langsam die Verbesserungen für den Radverkehr vorankommen“, kritisierte Thilo Braun, Vorsitzender des Thüringer ADFC mit Blick auf die hiesigen Ergebnisse. Es müssten flächendeckend neue Radwege gebaut werden. Das sei besonders zwischen Orten im ländlichen Thüringen nötig, um Menschen dort das Radfahren überhaupt zu ermöglichen.

Mehr und breitere Radwege gefordert

Zudem sollten Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung für Fahrradfahrer freigegeben und mehr Tempo-30-Zonen eingerichtet werden. Autofahrer, die verbotenerweise auf Radwegen parken, müssten besser kontrolliert und die Führung für Radler entlang von Baustellen verbessert werden, forderte Braun.

3.461 Menschen nahmen in Thüringen den Angaben nach an der Befragung teil. Die Befragten monierten fast überall mangelhafte Führung an Baustellen und nicht auf Radfahrende abgestimmten Ampelschaltungen. Häufig kritisierten sie zu schmale Radwege und fehlende öffentliche Fahrräder. Auch fehlende Rücksicht und Aggressivität kreideten die Teilnehmenden oft an, etwa wenn Autos zu eng überholen. „Mindestens 1,5 Meter sind vorgeschrieben – und was wir erleben, sind Abstände von oft deutlich weniger als einem Meter“, so Braun.

Positiv bewerteten die Befragten vielerorts in Thüringen, dass Ortszentren gut zu erreichen seien und die Möglichkeit, mit dem Rad zügig voranzukommen.

Nicht repräsentativ, aber gezielt Radfahrende befragt

Das Konzept der alle zwei Jahre vorgenommenen Befragung zielt nach ADFC-Angaben nicht auf einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, sondern einen „möglichst breiten Kreis an Viel- und Gelegenheitsradfahrern“. Dieses Mal konnten Radfahrerinnen und Radfahrer deutschlandweit von September bis Ende November 2024 Einschätzungen zu Rad-Aspekten ihrer Stadt abgeben. Damit die Antworten in die Auswertung einflossen, musste in den jeweiligen Städten abhängig von der Einwohnergröße eine Mindestbeteiligung erreicht werden. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt den Fahrradklima-Test.