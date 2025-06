Wie sprechen wir mit „Alexa“ und Co - und wie mit der Katze? Die Europa-Universität Viadrina sucht für eine wissenschaftliche Studie Menschen, die ihre Kommunikation mit einem Haustier und einem Sprachassistenten zu Hause aufzeichnen lassen.

Eine Forschungsgruppe will Menschen begleiten, die bereits einen Hund oder eine Katze haben oder gerade dabei sind, ein Haustier aufzunehmen, wie die Viadrina mitteilte. Zudem sollen in einer anderen Gruppe Menschen mit Sprachassistenzsystemen an der Studie teilnehmen.

Die Wissenschaftler wollen menschliches Kommunikationsverhalten besser verstehen. „Das liefert uns auch Informationen über unsere Gesellschaft, zum Beispiel, welche Rolle Haustiere und Sprachassistenzsystem im Alltag der Menschen spielen“, so die Universitäts-Professorin Miriam Lind, die das Projekt leitet.

Für die Datenerhebung nimmt eine Kamera die Interaktionen an einem bestimmten Ort zu Hause auf. Die Aufzeichnung dauert zwei bis drei Wochen und wird später nochmal für eine Woche wiederholt. Das Gerät läuft laut Viadrina nicht permanent, sondern zeichnet nur auf, wenn es Sprache oder Tierlaute wahrnimmt.