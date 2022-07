VfL Wolfsburg verkauft Kevin Mbabu an FC Fulham

Wolfsburg - Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Fulham. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. „Kevin ist ein Spieler, den wir seit mehreren Jahren verfolgen“, sagte Fulhams Mitbesitzer und Vizepräsident Tony Khan. „Neben seiner großen Erfahrung bringt er großartige physische Qualitäten in unseren Club ein. Und er ist entschlossen, sich in der Premier League zu beweisen.“

Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger war 2019 von den Young Boys Bern nach Wolfsburg gekommen. Der VfL möchte seinen viel zu großen Kader in diesem Sommer noch verkleinern. Deshalb steht der Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj nach Informationen der „Bild“-Zeitung auch vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Der FC Fulham bemüht sich nach der Verpflichtung von Mbabu auch weiter um den deutschen Nationaltorwart Bernd Leno vom FC Arsenal.