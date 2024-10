Bei der SGS Essen feiern die Wolfsburgerinnen den nächsten 2:0-Sieg in der Bundesliga. Eine Nationalspielerin feiert ihre Tor-Premiere für den deutschen Pokalsieger.

VfL Wolfsburg siegt auch ohne Popp in der Startelf

Lineth Beerensteyn (r) trifft für den VfL auch in Essen.

Essen - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in der Bundesliga weiter auf Kurs. Eine Woche nach dem 2:0 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern siegte der DFB-Pokalsieger bei der SGS Essen ebenfalls mit 2:0 (1:0). Nationalspielerin Janina Minge (25. Minute) mit ihrem ersten Tor für den VfL und Stürmerin Lineth Beerensteyn (72.) trafen für das Team von Trainer Tommy Stroot, das nach Punkten mit Eintracht Frankfurt gleichzog (je 16). Beide Tore bereitete Ex-Nationalspielerin Svenja Huth vor.

Top-Spielerin Alexandra Popp, die nach ihrer im Champions-League-Spiel gegen Lyon (0:2) erlittenen Knöchelblessur zunächst auf der Bank saß, kam lediglich in der Schlussphase zum Einsatz.

Die langjährige Kapitänin der deutschen Auswahl hatte Ende September ihren Rücktritt aus dem Nationalteam angekündigt. Ihr 145. und letztes Länderspiel will die dreimalige Fußballerin des Jahres am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien bestreiten.