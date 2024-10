Der VfL Osnabrück kommt in der 3. Liga einfach nicht voran. Auch das emotionsreiche Derby in Bielefeld geht verloren.

VfL Osnabrück verliert Derby in Bielefeld

Bleiben in der 3. Liga am Boden: Der VfL Osnabrück und sein Mittelfeldspieler Bryang Kayo.

Bielefeld - Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga die nächste Enttäuschung erlebt. Der Tabellenletzte verlor das Derby bei Arminia Bielefeld mit 1:3 (0:0).

Vor 25.752 Zuschauern war die Arminia von Beginn an die klar bessere Mannschaft. Alle Tore fielen aber trotzdem erst in der zweiten Halbzeit. Die erste Bielefelder Führung durch Noah Joel Sarenren Bazee (52.) glich Ba-Muaka Simakala in der 78. Minute zwar noch einmal aus. Zwei späte Treffer durch Louis Oppie (81.) und Mika Schroers (85.) sorgten aber dennoch für den verdienten Arminia-Sieg.

Der VfL kassierte bereits die sechste Niederlage im zehnten Ligaspiel nach dem Zweitliga-Abstieg. Bereits am Mittwochabend steht beim TSV 1860 München das nächste schwere Auswärtsspiel an (19.00 Uhr/MagentaSport).