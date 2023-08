Osnabrück - Der VfL Osnabrück verleiht Leandro Putaro erneut zum Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld. Die Leihe gelte für ein Jahr, teilte Osnabrück am Dienstag mit. Der im Mittelfeld variabel einsetzbare Profi kommt bislang auf 27 Einsätze für den VfL. Seine letzte Partie über 90 Minuten hatte er dabei am vierten Spieltag der vergangenen Saison bestritten. Mit dem Aufstieg in die 2. Liga „sank die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit für Putaro“, wie der Club mitteilte. Putaro war im Sommer letzten Jahres ablösefrei zu den Niedersachsen gewechselt. Bereits zwischen 2016 und 2018 hatte Putaro für die Arminia gespielt.