Drei Tore gelingen dem VfL Osnabrück im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Essen. Damit stehen die Niedersachsen zumindest vorerst auf Rang zwei.

Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga geschafft. Nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg über Rot-Weiss Essen steht die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mit 46 Zählern nur wegen der weniger erzielten Tore hinter dem punktgleichen MSV Duisburg auf Platz zwei. Am Sonntag kann das Führungsduo aber von Energie Cottbus überholt werden. Die Brandenburger sind im Ostderby bei Erzgebirge Aue zu Gast.

Vor 15.022 Zuschauern an der Bremer Brücke brachte Ismail Badjie den VfL in der 44. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielten Jannik Müller (70.) und Kai Pröger (90.+2) die weiteren Treffer für Osnabrück. Der einzige Jubel der Gäste verstummte schnell. Der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Dickson Abiama zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.