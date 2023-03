Osnabrück - Der VfL Osnabrück mischt im Aufstiegsrennen der 3. Liga weiter kräftig mit. Gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II holten die Lila-Weißen am Samstag ein verdientes 1:1 (1:1) und haben damit weiter gute Chancen auf eine Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. „Wir sind auf Augenhöhe mit den Topteams. Es fehlt uns vielleicht noch ein bisschen die Killermentalität in der gegnerischen Box“, sagte Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger.

Vincent Vermeij hatte die Reserve der Breisgauer in der 18. Minute in Führung gebracht. Schon wenig später glich Noel Niemann vor den 13 259 Zuschauern an der Bremer Brücke für die Gastgeber aus (27.). In der Schlussphase sah Freiburgs Yannik Engelhardt Gelb-Rot, der VfL drängte auf den Siegtreffer, doch Felix Higl schoss kurz vor dem Ende frei stehend über das Tor.

„Wenn man sieht, wo wir vor zwölf, 13 Spielen standen, dann bin ich immer noch glücklich, wie sich die Mannschaft entwickelt hat und wie die Jungs arbeiten“, sagte Schweinsteiger. Am nächsten Samstag wartet auf die Niedersachsen das nächste Spitzenspiel beim punktgleichen Waldhof Mannheim. „Mal schauen, was wir da holen können“, sagte Schweinsteiger.