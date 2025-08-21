11-Millionen-Euro-Mann Lorenz Assignon verpasst den Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart bei Union Berlin. Dem Franzosen wird eine Gelbe Karte aus der Vorsaison zum Verhängnis.

Stuttgart - Es ist ein Ausfall der eher ungewöhnlichen Sorte: Neuzugang Lorenz Assignon wird den Saisonauftakt des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga verpassen. Der Außenverteidiger fehlt im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) allerdings nicht wegen einer Verletzung oder womöglich gar, weil er nicht gut trainiert hätte. Der 25-jährige Franzose sitzt im Duell mit den Hauptstädtern eine Gelbsperre ab.

„Er hat eine Gelbsperre aus der französischen Liga mitgenommen, die ärgerlicherweise auch für die Bundesliga gilt“, klärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf. Er sei selbst „überrascht“ gewesen von dieser Regelung. „Aber es ist so. Wir haben es geprüft. Darauf kann man sich verlassen.“

Vagnoman vertritt Assignon

Assignon war im Sommer von Stade Rennes nach Stuttgart gewechselt. Die Ablösesumme betrug rund elf Millionen Euro und kann durch Boni wohl noch auf bis zu 13 Millionen Euro ansteigen. Eine seiner Gelben Karten hatte Asignon am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Olympique Marseille (2:4) gesehen.

Wie schon im Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) am vergangenen Samstag dürfte stattdessen Josha Vagnoman auf der rechten Seite beginnen. Der 24-Jährige galt lange als Verkaufskandidat. Er habe aber eine „sehr gute Vorbereitung“ absolviert, betonte Coach Hoeneß noch einmal.