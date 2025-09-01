In eine mythische Welt eintauchen und das Feenreich kennenlernen: In Grimma ist ein außergewöhnlicher Familienpark für Abenteurer und Träumer entstanden.

Grimma - Nach 13 Jahren Bauzeit ist in Grimma ein neuer Familienpark bereit für die ersten Gäste. Von Mittwoch (3. September) an können Gäste in die verwunschene Erlebniswelt von „ArkaZien“ eintauchen. Er habe aus einer Vision heraus einen verträumten Park realisiert, sagte der Erschaffer des Parks, Günther Ziegler.

Fahrgeschäfte wie Achterbahnen oder Autoscooter finden die Gäste hier nicht. Dafür wecken windschiefe Hütten, Baumhäuser, die über enge Geheimgänge oder Seilbrücken zu erreichen sind, die Abenteuerlust und den Entdeckergeist. In erster Linie wurde hier Robinienholz verarbeitet. Kiesel und grobe Steine kamen aus der Umgebung.

„Meine Mitarbeiter und meine Familie durften sich hier schöpferisch austoben. Und zum Glück haben sich alle das Kindsein bewahrt“, betonte Ziegler. Der Unternehmer baut seit 30 Jahren Spielplätze, etwa 80 Stück jeden Monat in ganz Europa, wie er selbst sagt. Nebenbei wurde an dem Park gearbeitet. „Viele kreative Handwerker haben an der Entstehung von ArkaZien mitgewirkt und das spürt man. Der Park entfaltet eine ganz eigene Magie.“

Zunächst wird die tägliche Besucheranzahl auf 1.500 Personen limitieren. Es sollen zunächst Erfahrungen gesammelt werden, zudem gibt es derzeit nur rund 300 kostenlose Parkplätze. „Wir sind noch lange nicht am Ende und wollen weiterbauen“, betonte Ziegler. Geplant ist noch ein Feengarten, ein Bauernhof und ein Dornröschenschloss.