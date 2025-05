Verwaltung will schlichtes Denkmal nach Anschlag

Magdeburg - Zum Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die Stadtverwaltung noch vor dem ersten Jahrestag einen Gedenkort einrichten. Die Verwaltung plant einen Gedenkstein im Boden in der Nähe des Alten Marktes und eine Bank mit sechs leeren Plätzen um einen Baum. Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Sonderausschuss des Stadtrats hervor.

Insgesamt 81 Vorschläge von Bürgern für Gedenkort

Insgesamt seien 81 Vorschläge für mögliche Gedenkorte bei der Stadt eingegangen. Die häufigsten Vorschläge seien Skulpturen, Stolpersteine, Gedenksteine oder ein dauerhaftes Licht gewesen.

Aufgrund des Ziels, den Gedenkort bis zum ersten Jahrestag am 20. Dezember dieses Jahres fertigzustellen, werde kein Kunstwettbewerb durchgeführt. Nach einer Beratung im Sonderausschuss in der kommenden Woche soll der Stadtrat über die Einrichtung des Gedenkortes entscheiden.

Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt wurden im vergangenen Jahr sechs Menschen getötet und rund 300 zum Teil schwerst verletzt.