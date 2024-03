Vertrag von Generalmusikdirektor in Gera verlängert

Gera - Der Dirigent Ruben Gazarian bleibt die kommenden Jahre als Generalmusikdirektor am Theater Altenburg Gera. Sein Vertrag ist bis 2027 verlängert worden, wie das Fünf-Sparten-Haus am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Armenier ist seit 2020 Generalmusikdirektor an dem Ostthüringer Theater. Er leiste mit dem Orchester herausragende Arbeit. Das zeigten die Spielfreude der Musiker und die Begeisterung des Publikums, erklärte Generalintendant Kay Kuntze.