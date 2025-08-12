Kurz vor dem Start in die neue Saison gibt Werder Bremen die Entscheidung in der Kapitänsfrage bekannt. Trainer Horst Steffen sieht keinen Grund zu wechseln.

Bremen - Auch unter dem neuen Trainer Horst Steffen setzt Fußball-Bundesligist Werder Bremen auf Verteidiger Marco Friedl als Kapitän. Der 27 Jahre alte Österreicher wird damit im vierten Jahr nacheinander seine Mannschaft anführen.

„Ich habe ihn schnell als Führungsspieler unserer Mannschaft kennengelernt, er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner des Teams“, sagte Steffen in einer Vereinsmitteilung. „Es gab daher keinen Grund, für das Kapitänsamt Veränderungen vorzunehmen.“ Friedl spielt seit Januar 2018 für die Hanseaten.

Sieben Spieler im neuen Mannschaftsrat

Sein Stellvertreter ist Jens Stage. Zum neuen Mannschaftsrat gehören neben Friedl und Stage zudem Michael Zetterer, Leonardo Bittencourt, Niklas Stark, Romano Schmid und Senne Lynen.

Das erste Pflichtspiel für die Bremer steht am Freitag im DFB-Pokal beim Finalisten der vergangenen Spielzeit, bei Arminia Bielefeld, an. In der Bundesliga wird es am 23. August mit dem Spiel bei Eintracht Frankfurt erstmals ernst.