Doekhi bleibt Unioner über den kommenden Sommer hinaus. Sportchef Heldt hält ihn für einen der besten Innenverteidiger in der Bundesliga.

Berlin - Danilho Doekhi verlängert seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Union Berlin vorzeitig. Das gaben die Köpenicker am Sonntag vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt bekannt. „Ich freue mich über das Vertrauen und die Wertschätzung von Union. Die sportlich Verantwortlichen haben deutlich gemacht, dass sie weiter mit mir planen und zusammenarbeiten wollen und auch ich fühle mich sehr wohl hier“, sagte der Innenverteidiger, ohne weitere Eckdaten zur Laufzeit des Kontrakts zu nennen.

Nach seinem Wechsel zu Union im Sommer 2022 entwickelte sich der Niederländer, der auch die Staatsbürgerschaft von Surinam besitzt, zur Stammkraft in der Abwehr der Eisernen.

Für Sport-Geschäftsführer Horst Heldt ist der 1,91 Meter große Fußball-Profi einer „der besten Innenverteidiger in der Bundesliga“. Zudem sei er in der Mannschaft von Trainer Bo Svensson eine „Führungsfigur in der Kabine“.