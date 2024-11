Ein 25-Jähriger soll in Halle (Saale) eine Verwandte bedroht und angegriffen haben. Der stark betrunkene Mann wurde festgenommen.

Halle (Saale) - Ein stark betrunkener 25-Jähriger soll in Halle eine Verwandte bedroht, attackiert und verletzt haben. Zuvor habe er sich am Nachmittag gewaltsam Zutritt zur Wohnung der 69-Jährigen verschafft, teilte die Polizeiinspektion Halle am Abend mit. Der Mann wurde festgenommen. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sowie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. In Lebensgefahr schwebe sie nicht, sagte ein Polizeisprecher. Zur Art des Verwandtschaftsverhältnisses machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Aufmerksam gewordene Nachbarn hatten die Polizei über die Tat informiert. Der Verdächtige habe daraufhin von seinem Opfer abgelassen und sei vom Tatort geflüchtet, hieß es. Wenig später stellte er sich im Polizeirevier Halle (Saale) und wurde festgenommen. Er verbringe nun die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Tatort wurden Spuren gesichert.