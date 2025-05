Edewecht - Nach einem Angriff mit einem Auto auf einen 19-Jährigen im Landkreis Ammerland ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags gegen einen noch unbekannten Fahrer. Wie die Beamten mitteilten, soll dieser den jungen Mann in Edewecht frontal mit seinem Wagen angefahren haben. Später wurde der 19-Jährige von der Motorhaube geschleudert und landete auf einer Bundesstraße mit regem Verkehr. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der Fahrer des Wagens mit Hamburger Kennzeichen floh.

Verrutsche Ladung und Streit als Vorgeschichte

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Autofahrer zuvor mit einem riskanten Überholmanöver aufgefallen. Mit seinem Wagen scherte er am Montagnachmittag unmittelbar vor dem Lastwagen eines 48-Jährigen ein, sodass dieser stark abbremsen musste. Dabei verrutschte Ladung im Lkw. Der 48-Jährige machte den Autofahrer mit Handzeichen auf die Lage aufmerksam, doch dieser fuhr weiter. Gemeinsam mit seinem 19 Jahre alten Arbeitskollegen, der auch mit einem Lastwagen unterwegs war, folgte der 48-Jährige dem Auto.

In einer Straße fanden sie den Mann stehend und sprachen ihn an. Als der Autofahrer den älteren Lkw-Fahrer beleidigte, kündigte dieser an, die Polizei zu rufen. Daraufhin stieg der Mann in sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Der Wagen rammte den 19-Jährigen frontal, so dass dieser auf die Motorhaube geschleudert wurde.