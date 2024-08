Eine 32-Jährige wird in Löningen lebensgefährlich verletzt, die Ermittler gehen von einem versuchten Mord aus. Der verdächtige Ehemann flüchtet.

Versuchter Mord an Frau - Polizei sucht verdächtigen Ehemann

In Löningen wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Löningen - Eine 32 Jahre alte Frau ist in Löningen (Landkreis Cloppenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdacht richtet sich laut Polizei gegen ihren 30 Jahre alten Ehemann, der nach der Tat am Sonntagabend geflüchtet sein soll. Die Ermittler gehen von einem versuchten Mord aus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und ist demnach inzwischen außer Lebensgefahr.

Über den genauen Tatort gab es zunächst keine Angaben. Auch wer die Polizei rief, war zunächst unklar. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen. Neben Kräften der Polizei Cloppenburg/ Vechta waren auch Einsatzkräfte der Polizei Oldenburg, Osnabrück in der Kleinstadt im Einsatz.